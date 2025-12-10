Нещодавно Дональд Трамп дозволив поставки GPU NVIDIA в Китай.

NVIDIA впроваджує нову технологію відстеження місця розташування своїх чіпів, це має допомогти боротися з контрабандою та обходом експортних обмежень.

Як повідомляє Reuters, система використовуватиме мережеві затримки під час під'єднання прискорювачів до серверів NVIDIA, що дасть змогу визначити, в якій країні працює чип.

У компанії підкреслюють, що жодних прихованих каналів передавання даних немає, технологія ґрунтується на стандартній мережевій взаємодії і не зачіпає безпеку пристроїв. Першою її отримає лінійка Blackwell, а пізніше функція може з'явитися і в поколіннях Hopper і Ampere.

Джерела Reuters підтверджують, що технічна можливість для такого контролю дійсно існує, і реалізувати її можна без шкоди для продуктивності або конфіденційності клієнтів.

Нещодавно Дональд Трамп дозволив поставки NVIDIA H200 в Китай в обмін на 25% від виручки компанії з цих продажів. Однак китайські регулятори, за даними FT, паралельно обговорюють власні обмеження на імпорт тих самих H200. Пекін прагне прискорити курс на технологічну самостійність і скоротити залежність від американських напівпровідників.

