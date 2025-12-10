У місцях, які вважаються сірою зоною, українських захисників вже немає.

Російська загарбницька армія повністю або частково тримає контроль над трьома четвертими Покровська. Про це сказав колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в етері Радіо NV.

Про оборону Покровська

Експерт нагадав, що у вересні-жовтні 2024 року російські загарбники дуже стрімко почали наближатись до міста Покровськ. На його думку, від того періоду треба рахувати початок оборони міста.

"Українська армія, хлопці та дівчата, продовжують тримати хай не все місто, але невеликі околиці, частини околиць міста Покровська. Можливо три четвертих міста, навіть може більше, знаходиться або під повним контролем російської армії, або під частковим", - відзначив Ступак.

Він додав, що українських військових вже немає у тих місцях, які, за даними моніторингового проєкту DeepState, слід вважати сірою зоною. Однак там фіксується присутність російських окупантів.

"Поступово вони туди заводять техніку, заводять людей і накопичуються у місті. До речі, там є багато локацій, де можна ховатись, починаючи від якогось невеличкого гаражного кооперативу, закінчуючи якимсь великим промисловим об’єктом, шахтою, кар’єром… Є де заховати важку техніку", - додав Ступак.

Також експерт звернув увагу на повідомлення про оточення міста Мирноград. "Так, у сірій зоні, але це кільце вже показано, воно вже замкнулося. Так, це ще не повне замикання у класичному розумінні, але, у будь-якому випадку, наші хлопці та дівчата там знаходяться", - повідомив Ступак.

При цьому він зауважив, що українські захисники демонструють особливий величезний подвиг на цій ділянці фронту, бо на цьому напрямку наступає 170 тис російських загарбників.

У цьому зв’язку, експерт незгодний з твердженнями представників адміністрації президента США Дональда Трампа, що в України нібито немає козирів, бо вона відступає. Натомість, Сили оборони вже 15 місяців тримають оборону проти такої величезної навали, наголосив він.

Ситуація в районі Костянтинівки

Експерт вважає, що ситуація схожа на те, що у попередні періоди відбувалось довкола Вугледара і зараз з Покровськом – ворог намагається взяти Костянтинівку в оточення:

"Зараз оточення міста Костянтинівки реалізоване приблизно на 50%. Є велике припущення, що, якщо або коли російським військам вдасться захопити місто Покровськ і всю ту агломерацію, то вони вивільнять якусь значущу кількість своїх сил, які перекинуть знову на Констянтинівку, і почнеться м’ясорубка 2.0… і можливо тоді просування будуть більшими".

Водночас він погоджується з порівняннями від західної преси, що російські окупанти просуваються зі швидкістю равлика. Зокрема, для порівняння, від окупованого Донецька у напрямку Покровська за останні чотири роки російські загарбники проходили умовно по 10 км щороку.

Покровськ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за словами засновника БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павла Нарожного, Сили оборони утримують контроль над близько 50% Покровська.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на певному етапі цієї осені українських військ вже не було у Покровську, але із 15 листопада в результаті українських наступальних дій вдалося взяти під контроль близько 13 квадратних кілометрів території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 кілометрів).

Українські захисники продовжують утримувати північну частину міста вздовж залізничної колії.

