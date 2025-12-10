Росія атакує пасажирську інфраструктуру, що не пов'язана з військовими перевезеннями.

Вартість відновлення пасажирського депо та 27 знищених електропоїздів у Фастові після масованої атаки Росії оцінюють у близько 400 мільйонів гривень, не враховуючи вартість відбудови вокзалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста на місці понівеченого обʼєкта.

За його словами, в ніч з 5 на 6 грудня російські дрони та ракети вчергове вдарили по залізничним об’єктам Фастова. До цього було влучання саме по трансформаторним підстанціям, які живили місто.

"З 5 на 6 грудня було вже влучання і в депо. Відповідно, близько 20 "Шахедів" влучили в це депо. Також було влучання ракетою в пасажирську станцію. Були влучання практично у всі цивільні об'єкти залізниці в місті Фастів", - заявив Балеста.

Він наголосив, що Росія прямо атакує пасажирську інфраструктуру, яка ніяким чином не пов'язана з військовими перевезеннями.

"Агресор цілеспрямовано наніс удар саме по ним, щоб зменшити мобільність нашої громади та завдати ментальну шкоду. Орієнтовно ми порахували, скільки має коштувати саме відновлення цього депо - орієнтовно близько 100 мільйонів гривень. Тут знаходилося три склади електричок - близько 27 вагонів. Їх відновлення коштує близько 300 мільйонів гривень", - сказав він.

Урядовець додав, що на вокзалі також зафіксовано серйозні пошкодження. Там планують встановити модульний вокзал разом із міжнародними партнерами, які долучилися до відновлення. Він також відмітив, що конкретних домовленостей про фінансування з боку закордонних донорів поки наразі немає.

"Ми вимушені через обмежені кошти сепарувати ті обʼєкти, які ми будемо першочергово відновлювати. На даний момент йде перша частина робіт, які дозволять використовувати це депо для обслуговування електричок. Тому будемо працювати над тим, щоб залучити донорську допомогу для відновлення", - підсумував Балеста.

Удар Росії по залізничному вокзалу Фастова - головні новини

У ніч на 6 грудня росіяни масовано атакували Фастів у Київській області. Зокрема, внаслідок удару виникли пожежі на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо. У наступні дві ночі російські загарбники продовжили атакувати Фастів ударними дронами.

8 грудня повідомлялося, що обійшлося без людських втрат, проте будівля залізничного вокзалу була практично знищена. Міський голова Фастова Михайло Нетяжук розповів, що планується будівництво нової залізничної станції.

Вас також можуть зацікавити новини: