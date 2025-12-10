ДТЕК оновив графіки відключень на 10 грудня: у кого поменшало годин зі світлом

Більшість споживачів компанії на час оприлюднення графіків не отримали додаткових "темних" годин.

Графіки відключень світла у Києві, а також в Одеській, Дніпропетровській та Київській областях у середу, 10 грудня, раптово оновили.

Згідно даними ДТЕК, у столиці одній з підчерг споживачів додали 2 години без світла. Для решти киян тривалість відключень не змінилася.

У Київській області ситуація зі світлом погіршилася для чотирьох підчерг споживачів. Для решти графіки залишилися без змін.

На Дніпропетровщині одній з підчерг споживачів додали дві години без світла.

В Одеській області одній з підчерг додали півтори години без світла, а іншій, навпаки, зменшили тривалість відключення на годину. Для решти мешканців регіону, на момент оприлюднення графіка, кількість годин без світла не змінилася.

Відключення світла в Україні - останні новини

9 грудня в Полтавській, Сумській та Харківській областях через наслідки російських атак було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Згодом вони поширилися на більшість регіонів України

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко прогнозує, що до кінця поточного тижня в більшості регіонів України будуть відключати світло 3 чергам споживачів.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що відключення світла триватимуть усю зиму.

