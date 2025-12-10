В "Укренерго" нагадали, що українці сидять без світла через масовані російські атаки на енергосистему.

У четвер, 11 грудня, в усіх регіонах України споживачам будуть почергово відключати світло. Про це повідомляє "Укренерго".

Промисловість у четвер має обмежити споживання до визначеного ліміту, оскільки будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" нагадали, що причина запровадження обмежень - "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти". При цьому енергетики не вказали ані скільки черг споживачів будуть відключати, ані години, коли будуть діяти графіки погодинних відключень.

Кількома годинами раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко прогнозував, що до кінця тижня енергетики в більшості регіонів України будуть застосовувати одночасно три черги погодинних відключень. Це означає, що українці будуть без світла до 12 годин на добу.

Після останнього масованого обстрілу енергосистеми світло почергово відключають протягом усієї доби.

Чергова атака РФ на енергосистему в ніч на 6 грудня суттєво погіршила ситуацію зі світлом в нашій державі. Тривалість відключень світла зросла, а 9 грудня в Полтавській, Сумській та Харківській областях через наслідки російських атак було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Згодом вони поширилися на більшість регіонів України

10 грудня компанія ДТЕК оновила графіки відключень, зменшивши кількість годин зі світлом для частини споживачів.

