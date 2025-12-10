У ДПСУ просять людей враховувати нововведення під час планування подорожей.

Від сьогодні на українсько-румунському кордоні почала працювати нова система оформлення в’їзду та виїзду (Entry/Exit System - EES), що передбачає збір біометричних даних. Про це заявила Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням, з 10 грудня у пунктах пропуску на румунському кордоні, зокрема, у "Дяківцях – Раковці", "Красноїльську – Вікову де Сус" та "Дяковому – Халмеу" вже вносять установчі та біометричні дані, "Порубне – Сірет" приєднається 9 січня 2026 року.

"Система в "Солотвино – Сігету-Мармацієй" працює з 12 жовтня. Решта пунктів пропуску Румунії під'єднається до EES з 10 березня 2026-го", - уточнили прикордонники.

Зазначається, що процедура включає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн (для дітей до 12 років – без відбитків). Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично.

Як зазначили прикордонники, EES має пришвидшити контроль, підвищити безпеку та точність обліку перебування в ЄС. Водночас порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним.

"Просимо враховувати це під час планування подорожей", - наголошують у ДПСУ.

Новий порядок в'їзду до ЄС

Як писав УНІАН, з 12 жовтня 2025 року до процедури, яка передбачає сканування обличчя та зняття відбитків пальців, мали доєднатися всі країни ЄС, й вона відбуватиметься постійно для кожної людини при в’їзді та виїзді.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що Європейський союз хоче модернізувати фактично свою базу даних для того, щоб поєднати різні країни, посилити безпеку і щоб була можливість у прикордонників різних країн, зокрема по зовнішнім кордонам Шенгенської зони, контролювати в’їзд-виїзд громадян третіх країн. До останніх відносяться, зокрема Україна.

Польща першою почала тестувати цю систему. EES запрацювала наприкінці жовтня на всіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні.

