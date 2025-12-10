Приблизна вартість такого танкера становить $30 млн.

10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" РФ Dashan. Про це УНІАН повідомили джерела в СБУ.

За даними джерел, судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу "Новоросійськ". Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером. Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України.

Як повідомляють наші джерела, приблизна вартість такого танкера становить $30 млн, а за 1 рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн. Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

"СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету рф. За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер "тіньового флоту", який допомагав Кремлю обходити міжнародні санкції", - повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.

Удари по російських танкерах: що відомо

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що дронами Sea Baby було уражено два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat у Чорному морі. На відео тоді було видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації.

Видання Financial Times, коментуючи удари по російських танкерах, відзначало, що це частина кампанії України зі скорочення енергетичних доходів Кремля. Ці дії також демонструють західним партнерам здатність України завдавати потужних ударів, попри складну ситуацію на фронті.

