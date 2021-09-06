Люди несуть до будинку, де жив хлопчик, іграшки, квіти й записки.

Мешканці Черкас відреагували на смерть закатованого шестирічного хлопчика, який помер, не виходячи з коми.

Як повідомляє "Обозреватель", до будинку родини Лясових, де жив померлий, люди принесли квіти, іграшки й записки з вимогою розслідування смерті дитини.

"Янгол тепер на небі, а винні серед нас. Повинен бути справедливий суд", "За справедливе розслідування. Ми хочемо знати правду. Насильство над дитиною має бути покараним", "Вимагаємо "Справу честі" від кожного, хто розслідує справу Андрійка", "Вимагаємо проведення незалежної експертизи", "Маленький Андрій мав би жити і радіти разом з іншими дітьми", – пишуть люди у записках.

Катування й смерть хлопчика з Черкас - що відомо

24 серпня в Черкасах госпіталізували з ознаками мозкової коми третього ступеня травмованого семирічного хлопчика. Медики діагностували у дитину гематому головного мозку, відірвані губи й погризені тваринами вуха. Крім того, на тілі виявили сліди опіків від цигарок. Повідомлялося, що хлопчик пролежав кілька днів без свідомості.

Правоохоронці розпочали два кримінальних провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

25 серпня у лікарні повідомили про стан дитини та зазначили, що життя хлопчика підтримували препарати та апарати.

Згодом стало відомо, до катувань шестирічного хлопчика в Черкасах може бути причетна його нерідна бабуся. Попри те, що вона каже іншу версію - нібито хлопчик впав з купи цегли, віри цим словам не було.

Бабусі хлопчика оголосили підозру, при огляді дитини експерти, зокрема, виявили забійну рану голови. Після цього батько шестирічного хлопчика з Черкас зробив несподівану заяву та сказав, що катувань не було.

31 серпня суд у закритому режимі вирішив долю бабусі закатованого хлопчика з Черкас, жінку взяли під варту на два місяці. Після цього вона озвучила нову версію травмування дитини.

6 серпня стало відомо, що дитина померла, не виходячи з коми.

Автор: Юрій Годован