Дитини не стало 5 вересня, до цього у нього почали відказувати органи.

Понівечений хлопчик з Черкас, якого могли катувати, помер у лікарні. 7-річний Андрій був госпіталізований з жахливими травмами та ушкодженнями. Дитина перебувала у термінальній комі.

Про смерть хлопчика виданню "Про все" повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

Читайте такожХарків'янка три місяці не випускала доньку з квартириМедики боролися за життя 7-річного хлопчика два тижні. У нього була черепно-мозкова травма та численні травми, які викликали сльози навіть у лікарів. Дитина мала пролежні, у неї були надірвані вухо, губа та статевий орган. Також повідомлялося, що на тілі хлопчика були сліди від недопалків.

Хлопчик помер 5 вересня, о 18:10, сказав Кондрацький.

У причетності до травмування дитини правоохоронці підозрюють нерідну бабусю хлопчика. Наразі вона знаходиться у СІЗО.

Катування хлопчика з Черкас - що відомо

Автор: Поліна Кузенко