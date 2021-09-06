Понівечений хлопчик з Черкас, якого могли катувати, помер у лікарні. 7-річний Андрій був госпіталізований з жахливими травмами та ушкодженнями. Дитина перебувала у термінальній комі.
Про смерть хлопчика виданню "Про все" повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.
Читайте такожХарків'янка три місяці не випускала доньку з квартириМедики боролися за життя 7-річного хлопчика два тижні. У нього була черепно-мозкова травма та численні травми, які викликали сльози навіть у лікарів. Дитина мала пролежні, у неї були надірвані вухо, губа та статевий орган. Також повідомлялося, що на тілі хлопчика були сліди від недопалків.
Хлопчик помер 5 вересня, о 18:10, сказав Кондрацький.
У причетності до травмування дитини правоохоронці підозрюють нерідну бабусю хлопчика. Наразі вона знаходиться у СІЗО.
Катування хлопчика з Черкас - що відомо
- 24 серпня в Черкасах госпіталізували з ознаками мозкової коми третього ступеня травмованого семирічного хлопчика. Медики діагностували у дитину гематому головного мозку, відірвані губи й погризені тваринами вуха. Крім того, на тілі виявили сліди опіків від цигарок.
- За попередньою інформацією, 7-річний хлопчик пролежав без свідомості кілька днів.
- За даним фактом прокуратура порушила два кримінальних провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
- 25 серпня у лікарні повідомили про стан дитини та зазначили, що життя хлопчика підтримували препарати та апарати.
- Згодом стало відомо, до катувань шестирічного хлопчика в Черкасах може бути причетна його нерідна бабуся. Попри те, що вона каже іншу версію - нібито хлопчик впав з купи цегли, віри цим словам не було.
- Бабусі хлопчика оголосили підозру, при огляді дитини експерти, зокрема, виявили забійну рану голови. Після цього батько шестирічного хлопчика з Черкас зробив несподівану заяву та сказав, що катувань не було.
- 30 серпня у закатованої сім'єю дитини з Черкас почали відмовляти органи.
- Згодом депутат вказав на дивну поведінку батьків і поліції й розкрив нові деталі катування дитини в Черкасах.
- 31 серпня суд у закритому режимі вирішив долю бабусі закатованого хлопчика з Черкас, жінку взяли під варту на два місяці. Після цього вона озвучила нову версію травмування дитини.
- Після цього лікарі продовужвали боротьбу за життя дитини. 5 серпня у сюжеті ТСН повідомлялось, що у хлопчика почали відмовляти органи. Дитина так і не виходила з коми.