У потерпілої - множинні колото-різані поранення грудної клітини.

У місті Чорноморськ Одеської області під час сварки на ринку продавчиня порізала ножем колегу.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вчора ввечері.

Відзначається, що повідомлення про конфлікт між 45-річною і 47-річною жінками, в результаті якого старша з них отримала ножове поранення грудної клітини, надійшло в правоохоронні органи близько 22:00.

За даними правоохоронців, між продавчинями давно склалися напружені стосунки. Вчора між ними стався черговий конфлікт, в ході якого молодша жінка вдарила опонентку ножем. Постраждала госпіталізована.

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Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, конфлікт стався між продавчинями м'яса. У потерпілої - множинні колото-різані поранення грудної клітини та інше.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області жінка вбила знайомого каменем і кинула тіло в канал.

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Автор: Лариса Козова