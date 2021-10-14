Вбивство на Одещині вчинила 45-річна жінка, з'ясували правоохоронці.

В Ізмаїльському районі Одеської області жінка вбила знайомого каменем і кинула тіло в канал.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про мертвого чоловіка у водному каналі повідомили місцеві жителі, які виявили труп.

Правоохоронці встановили, що чоловік помер в результаті удару по голові. В ході слідства з'ясувалося: між потерпілим і 45-річною місцевою мешканкою сталася сварка на дачі підозрюваної. У главку стверджують, що конфлікт почався під час розпивання алкогольних напоїв.

Читайте такожВ Одесі батько із сином жорстоко побили чоловіка та кинули в полі помирати (фото, відео)"Зловмисниця вдарила 36-річного чоловіка каменем по голові, заподіявши несумісні з життям пошкодження. А коли зрозуміла, що він помер, кинула тіло в канал, який знаходиться неподалік, щоб приховати злочин", – заявили в управлінні.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя вбивства та інші речові докази. Жінці оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

Причину конфлікту в правоохоронних органах не називають.

Раніше стало відомо, що в Одесі на зупинці, розташованій на вул. Катерининській, іноземець на зупинці громадського транспорту порізав ножем свою колишню співмешканку та чоловіка – колегу, який заступився за дівчину.

Постраждалих госпіталізували. Зловмисника затримали через кілька днів після злочину.

Автор: Лариса Козова