Знайома постраждалих стверджує, що зловмисник катував хлопчика, який опинився вдома під час пограбування.

У Дніпрі невідомий грабіжник забрався у приватний будинок, побив 13-річного хлопця і вкрав домашнього кота.

Про цей випадок на своїй сторінці у Facebook розповіла мешканка Дніпра, підписана як Катерина Головачова. Жінка стверджує, що пограбували будинок її знайомих у Діївці в Новокодацькому районі міста. Крім того, напередодні у них втік собака.

Читайте такожМоторошна аварія у Дніпрі: маршрутка влетіла в евакуатор, є жертви (фото, відео)"У моїх друзів, у яких вчора втекла німецька вівчарка, сьогодні пограбували будинок. Саме пограбували: розбили вікно, побили дитину, яка там перебувала, взяли все, що хотіли та на додачу відібрали кота", - написала Головачова.

За її словами, хлопчика "катували": "били каменем і ногами по голові, вимагали показати, де гроші та золото", а злодія поки так і не спіймали. Кіт, судячи з фото, викладених Головачової, породистий.

"На скрині побита дитина, йому 13 років. Йому надають мед допомогу. Черепно-мозкова травма, перелом щелепи", - також повідомила жінка, додавши до посту скріншот листування.

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Автор: Катерина Комолова