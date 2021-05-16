Водій Porsche міг бути п'яним / фото "Інформатор"

У Дніпрі Porsche Cayenne збив двох людей на пішохідному переході.

Читайте такожУ Запоріжжі пенсіонерка провалилася під плитку на вході до обласної лікарні (фото)Як повідомляє "Інформатор", аварія сталася сьогодні, в неділю, 16 травня, близько 14:30 у Січовому провулку.

За попередньою інформацією поліції, водій їхав на великій швидкості з боку вулиці Курчатова. Водночас пішохідним переходом йшли чоловік і жінка. Водій наїхав на них, а після цього зачепив ще дві машини: Kia і "Газель".

Патрульні кажуть, що, ймовірно, чоловік п'яний, оскільки від нього чути запах перегару.

На місце приїхали кілька машин поліції та "швидка". Постраждалих людей відвезли до лікарні.

фото "Інформатор"
фото "Інформатор"
фото "Інформатор"

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Автор: Катерина Комолова