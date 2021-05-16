Постраждалих чоловіка і жінку відвезли до лікарні.

У Дніпрі Porsche Cayenne збив двох людей на пішохідному переході.

Читайте такожУ Запоріжжі пенсіонерка провалилася під плитку на вході до обласної лікарні (фото)Як повідомляє "Інформатор", аварія сталася сьогодні, в неділю, 16 травня, близько 14:30 у Січовому провулку.

За попередньою інформацією поліції, водій їхав на великій швидкості з боку вулиці Курчатова. Водночас пішохідним переходом йшли чоловік і жінка. Водій наїхав на них, а після цього зачепив ще дві машини: Kia і "Газель".

Патрульні кажуть, що, ймовірно, чоловік п'яний, оскільки від нього чути запах перегару.

На місце приїхали кілька машин поліції та "швидка". Постраждалих людей відвезли до лікарні.

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Автор: Катерина Комолова