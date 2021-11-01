Чому точно жінка із сином напали на вчительку, наразі невідомо.

У Дніпрі стався напад на вчительку школи №210. Інцидент стався у понеділок, 1 листопада.

Про це з посиланням на джерело в поліції Дніпропетровської поліції повідомляє ТСН.

Читайте також"Залякує учнів, носить ніж та наркотики": в Полтаві п'ятикласник "тероризує" увесь ліцейТак, мати одного зі школярів прийшла до закладу, щоб розібратися з вчителькою нібито щодо свого чада - учня 6 класу. Вона гуртом зі своїм сином, який вже випустився з цієї школи, і побила педагогиню.

Вчительку били ногами - постраждала вже звернулась до поліції. Як заявила речниця поліції області Ганна Старчевська, встановлюється правова кваліфікація події, за якою буде відкрито кримінальне провадження.

Раніше у Дніпровській школі № 94 учень 6-го класу побив вчительку музики на уроці через зауваження.

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Автор: Ольга Робейко