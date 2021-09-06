Фігурантку перевірять на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Харківський Telegram-канал опублікував фото 19-річної дівчини, яка влаштувала стрілянину з арбалета в Полтавській школі №11.

Водночас у Полтавській поліції УНІАН розповіли подробиці інциденту. Фігурантку перевірять на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

За інформацією правоохоронців, затримана дівчина зізналася, що навчалася в цій школі до 4-го класу. Арбалет вона придбала в магазині.

"Причину свого вчинку пояснити не може: то каже, що хотіла залякати, то – мало не вбити", - зазначили в поліції і додали, що у дівчини порізані руки і шия.

Слідчі планують провести огляд затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

У соцмережах учні школи, де стався інцидент, повідомляють, що у дівчини – зелений колір волосся, під час скоєння злочину вона курила цигарку.

"Зайшла в перший кабінет і вистрілила в спину вчительці. Далі вона заходила в кожен клас, який їй попадався, і стріляла", - зазначають користувачі соцмереж.

За їх інформацією, поранення в спину отримала вчителька української мови та зарубіжної літератури, а заступник директора навчального закладу – в руку. Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9-го класу. Дівчина не чинила йому опору.

Педагоги школи повідомили УНІАН, що дівчину затримали на місці події. Постраждалих вчителів відвезли до лікарні. Навчальний процес у школі триває.

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Стрілянина з арбалета в Полтавській школі

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві сьогодні, 6 вересня, на території школи №11 дівчина поранила з арбалета двох вчителів.

Педагоги отримали травми, загрози їхньому життю немає. В однієї жінки травмована рука, в іншої – тулуб.

Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантка затримана.

Автор: Олег Булашев