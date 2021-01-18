Дівчинка отримала перелом основи черепа і безліч інших травм.

У Харкові восьмирічна дівчинка отримала важкі травми під час катання на сніговій гірці.

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Про це у Facebook повідомив батько дівчинки Костянтин Руденко. Він просить допомоги у небайдужих людей.

"Моя молодша донька Руденко Анастасія лежить в 4-й невідкладній [лікарні] з множинними осколковими переломами черепа. Без свідомості. Дивом залишилася жива", - написав він.

Обставини трагедії чоловік повідомив у коментарях. За його словами, дитина під час катання з гірки врізалася в дерево.

Дівчинка отримала перелом основи черепа і безліч інших травм. Лікарі реанімували її і ввели в медикаментозний сон.

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Автор: Дмитро Захаров