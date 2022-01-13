За попередньою інформацією, пожежа виникла в підсобному приміщенні актової зали.

13 січня на території Харківського національного університету ім. Каразіна сталася пожежа.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Загоряння почалося на другому поверсі центрального корпусу університету.

До будівлі вже прибули автомобілі Держслужби з надзвичайних ситуацій, людей евакуювали.

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Інший студент каже, що дим досяг й п'ятого поверху.

"Я писав екзаменаційну роботу, коли почали звучати сирени. Відбулася організована евакуація разом з керівниками кафедри, деканатом. Всі вийшли. Начебто ніхто не постраждав. На якомусь поверсі задимлення. Практично по всьому корпусу можна побачити дим", - розповів студент історичного факультету.

У прес-службі ДСНС повідомили, що до гасіння пожежі залучено 40 осіб та 13 одиниць техніки служби.

"Сьогодні о 12:25 в одинадцятиповерховій будівлі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (за попередньою інформацією – в підсобному приміщенні актової зали) виникла пожежа, спостерігається щільне задимлення. Проводиться евакуація", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо жертв та постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що на Київщині сталася масштабна пожежа на складі.

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