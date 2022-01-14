Після складної операції лікарям вдалося видалити сторонні тіла.

У Харкові однорічна дівчинка проковтнула одразу 11 магнітів, які з’єдналися між собою у кишківнику та утворили кільце. Дитину довелося госпіталізувати.

Про це повідомили в Харківській обласній дитячій лікарні №1.

"До нашої лікарні була доставлена дівчинка 1 року з підозрою на харчове отруєння, але при досконалій діагностиці були виявлені сторонні тіла кишківника. А саме - магніти, які між собою з’єдналися та утворили кільце", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Черкащині хлопчик знайшов на вулиці феєрверк і потрапив до лікарніОб'єднані магніти привели до тяжкої хірургічної патології - непрохідності кишківника. Після складної операції хірургам вдалося видалити сторонні тіла та ліквідувати непрохідність кишкового шляху дитини.

Лікарі звернули увагу на небезпечність таких іграшок для малечі та закликали батьків бути пильними при догляді за дітьми.

Нагадаємо, раніше у Шевченківському районі Харкова виявили тіло немовляти. Загорнуте в пакет тіло знайшли біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна.

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