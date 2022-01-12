В суді до злісного порушника "не дійшла черга".

Водій Kia Optima, який став винуватцем смертельної ДТП під Харковом, неодноразово був спійманий на нетверезому керуванні. Утім суди ним так і не зайнялися.

Про це повідомив нардеп з Харківщини Олександр Бакумов.

Читайте такожУ Раді хочуть назавжди забирати у злісних порушників водійські праваВранці 12 січня внаслідок зіткнення автомобілів Kia Optima та Toyota Camry поблизу Харкова загинули троє дорослих та постраждали двоє дітей.

За інформацією Бакумова, водій Kia, який вилетів на зустрічну смугу, є злісним порушником.

"Лише за осінь мав три адміністративні протоколи за 130 статтею КУпАП - керування у стані алкогольного сп’яніння. Жоден з цих протоколів не був розглянутий судом! Жоден! Якби у суду хоч до одного із цих матеріалів "дійшла черга", порушника не мало бути б в цьому місці і в цей час на дорозі. Тож він продовжував сідати за кермо, порушувати, поки не згубив молоду українську родину", - обурюється нардеп.

Раніше стало відомо, що потерпілі в аварії в Харкові, що у 2017 році забрала життя шістьох людей, отримують від винуватців ДТП Олени Зайцевої та Геннадія Дронова жалюгідні грошові відшкодування.

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