Мати дитини знаходиться в лікарні.

Вночі 6 січня у Шевченківському районі Харкова виявили тіло немовляти.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Читайте такожНа Волині жінка народила дівчинку та залишила її на вулиціЗагорнуте в пакет тіло немовляти виявили біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна. Повідомлення про страшну знахідку поліція отримала о 21:30 6 січня.

Правоохоронцям вдалося знайти мати померлої дитини.

"Мати немовля - 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка мешкає в багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини", - йдеться в повідомлені.

Наразі обставити смерти дитини невідомі - їх встановлюватимуть судмедексперти, мати госпіталізована до лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини: