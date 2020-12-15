У Києві група зловмисників викрала жінку похилого віку для ймовірного заволодіння її житлом.
Деталі інциденту розповіли у патрульній поліції столиці.
Напередодні копи отримали повідомлення наступного змісту: "Викрали бабусю, можливо хочуть відібрати її квартиру". Згодом стало відомо, що заявниця приїхала відвідати свою бабусю в її квартирі на вулиці Щербаківського, але та вдома була не одна. Незнайомці, які були поряд, заявили, що збираються винаймати це житло, та швидко вивели власницю на вулицю, посадили до автомобіля і поїхали у невідомому напрямку.
Жінка повідомила поліцію про викрадення родички. У місті було введено план "Перехоплення" і за деякий час автомобіль з імовірними викрадачами було зупинено.
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"У салоні перебувало четверо осіб та налякана 78-річна жінка. Інспектори затримали ймовірних злочинців та викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції", - розповіли в поліції.
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