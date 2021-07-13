У Харківській області в реанімації померла тримісячна дитина, медики можливою причиною називають отруєння дитячою сумішшю.
Про це повідомила у Facebook радник голови Лозовської міської територіальної громади Анна Скрипник.
Вона додала, що тепер у громаді ретельніше перевірятимуть жінок при надії та породіль.
"За життя немовляти боролися в реанімації обласної лікарні, але врятувати не змогли. Як виявилося, дитина не була зареєстрована, мати не зверталася до лікаря протягом вагітності. Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин. Можливе отруєння розведеною дитячою сумішшю", - повідомила Скрипник.
Родина, в якій сталася трагедія, виховує ще двох дітей - 7 та 11 років, характеризується не як асоціальна, проте малозабезпечена.
"Мешканців громади теж просять бути уважними одне до одного та повідомляти відповідні служби, якщо є сумніви стосовно неналежного виховання дітей", - йдеться у повідомленні.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Розбита голова та струс: в аквапарку Дніпра на голову 9-річного хлопчика впала інша дитина (відео)
- "Тикав ножем та питав, як хоче померти": стала відома нова версія нападу вітчима на дітей під Кривом Рогом
- На Полтавщині знайшли мертвим зниклого 8-річного хлопця
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram