Дитина не була зареєстрована, мати до лікарів під час вагітності не зверталася.

У Харківській області в реанімації померла тримісячна дитина, медики можливою причиною називають отруєння дитячою сумішшю.

Про це повідомила у Facebook радник голови Лозовської міської територіальної громади Анна Скрипник.

Вона додала, що тепер у громаді ретельніше перевірятимуть жінок при надії та породіль.

"За життя немовляти боролися в реанімації обласної лікарні, але врятувати не змогли. Як виявилося, дитина не була зареєстрована, мати не зверталася до лікаря протягом вагітності. Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин. Можливе отруєння розведеною дитячою сумішшю", - повідомила Скрипник.

Родина, в якій сталася трагедія, виховує ще двох дітей - 7 та 11 років, характеризується не як асоціальна, проте малозабезпечена.

"Мешканців громади теж просять бути уважними одне до одного та повідомляти відповідні служби, якщо є сумніви стосовно неналежного виховання дітей", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован