У ДПСУ закликали чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, не ризикувати своїм життям і здоров’ям.

На березі річки Тиса на українсько-румунському кордоні у Закарпатської області знайшли тіло чоловіка.

Як зазначили у Державній прикордонній сдужбі України (ДПСУ), це вже 12-й подібний випадок з початку війни на цій річковій ділянці, де прикордонники фіксують найбільше спроб незаконного перетину кордону.

"Про виявлення тіла на березі Тиси зі свого боку кордону повідомили румунські прикордонники. Чоловіка без ознак життя виявили учора (14 грудня – ред.) вранці. Жодних документів при ньому не було. Проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника", - йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ закликали людей, які хочуть незаконно покинути територію України, не ризикувати життям і здоров’ям.

Прикордонники довели до відома, що глибина річки Тиса на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону подекуди сягає 2,5 м, а ширина – 80 м. При цьому прикордонники зауважили, що занурюватися у холодну воду повноводних водойм небезпечно.

Заборона виїзду за кордон для чоловіків

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні запроваджено воєнний стан. Він передбачає, зокрема, й заборону виїздити за кордон чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, за виключенням певних категорій.

16 листопада Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 19 лютого 2023 року.

Загалом з 24 лютого ДПСУ затримала майже 4 тис. чоловіків при спробі незаконно перетнути державний кордон.

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