На момент прибуття вогнеборців житловий будинок був повністю охоплений полум’ям.

Внаслідок пожежі в приватному житловому будинку на Закарпатті чотири людини загинули, ще п’ятеро постраждали. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Зазначається, що пожежа сталася вчора ввечері в селі Мідяниця у Берегівському районі. На момент її виникнення в будинку перебували троє дорослих та семеро дітей.

"Серед загиблих - дві жінки 50-ти 26-ти років, а також двоє малолітніх дітей, 2020 та 2021 років народження. Ще п’ятьох дітей віком від 6 до 10 років з різними опіковими травмами та отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

За даними ДСНС, першим прокинувся 22-річний син власниці помешкання - на той час вогонь вже поширювався по кімнатах будинку.

"Чоловік негайно кинувся шукати дітей та виносити їх із палаючого помешкання. Йому вдалося врятувати свою молодшу сестру та чотирьох племінників. Щоправда діти вже встигли надихатися продуктами горіння та отримали різні опікові травми", - сказано в повідомленні.

До охопленого вогнем будинку прибігли сусіди, які викликали медиків та рятувальників. Дітей каретами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до Іршавської міської лікарні. На момент прибуття вогнеборців житловий будинок був повністю охоплений полум’ям.

"Площа пожежі складала 35 кв. м. О 22:08 займання вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 23:50. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінок та двох малолітніх діток", - розповіли у відомстві.

Причини займання встановлюються, житловий будинок знищено вогнем. Ведеться слідство.

Пожежі в Україні

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому на Одещині під час пожежі загинула мати з немовлям. Причиною пожежі стало порушення правил безпеки при використанні електрокаміну.

Загалом в Україні з настанням хлодів почалася хвиля пожеж через генератори. В умовах війни люди використовують їх для обігріву помешкання, але нерідко порушуть правила експлуатації.

Так, на Київщині родина використовувала генератор, який знаходився прямо в приміщенні. В результаті цього чоловік загинув від отруєння чадним газом.

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