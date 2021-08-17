Пожежа сталася на проспекті Перемоги.

У Києві ввечері у вівторок виникла пожежа - загорілися кілька кіосків, які вважаються малими архітектурними формами (МАФ).

Відео загоряння опублікував Телеграм-канал "Київ оперативний".

Інцидент стався на проспекті Перемоги біля станції метро "Святошин".

"Рятувальники ДСНС ще у дорозі. Сподіваємося, ніхто не травмується", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Києві до поліцейського відділу відправили 14 осіб, які перешкоджали демонтажу малих архітектурних форм у Дніпровському районі. На 11 учасників інциденту було складено адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. До цього на вулиці Регенераторній сталися сутички між підприємцями та правоохоронцями.

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Автор: Юрій Годован