У Запорізькій області сталася ДТП, в якій п'яний водій "влетів" у зупинку і зніс газетний кіоск. Аварія трапилася в Мелітополі, вранці 8 серпня.
Про це повідомляє РІА Мелітополь.
Так, приблизно о 4:00 ранку на вулиці Богдана Хмельницького водій на автомобілі Honda не впорався з керуванням. Чоловік спочатку врізався в зупинку, в результаті чого цегляні колони комплексу тепер зруйновані. Авто не зупинилося після зіткнення з першою "перешкодою" - далі водій зніс газетний кіоск.
За інформацією від свідків ДТП, чоловік, який перебував за кермом авто, мав ознаки алкогольного сп'яніння. В результаті аварії він отримав серйозні травми, його забрала машина швидкої допомоги.
Читайте такожВ Україні сталася нова аварія на залізниці: з'явилися перші подробиціМожливою причиною ДТП, в якій чоловік врізався в зупинку і пошкодив кіоск, видання називає слизьку дорогу. Вранці 8 серпня в Мелітополі був дощ, тому автомобіль могло "занести".
На щастя, на момент аварії на зупинці не було людей. Якби ДТП сталося кількома годинами пізніше, коли вже починає їздити громадський транспорт, могли б бути жертви.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві чоловік влаштував "туалет" прямо на рейках метро. Інцидент потрапив на відео.
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