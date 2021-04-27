На 11 учасників інциденту складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

У Києві до поліцейського відділу відправили 14 осіб, які перешкоджали демонтажу малих архітектурних форм у Дніпровському районі.

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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні представники благоустрою розпочали демонтаж МАФів на вулиці Регенераторній, а деякі громадяни намагались вдаватися до протиправних дій та спричиняти конфлікти, аби запобігти знесенню торговельних павільйонів.

Відтак, активних порушників поліцейські доставили до територіального управління поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують їх особи та усі обставини вчинення ними правопорушень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На 11 учасників інциденту складено адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Досудове розслідування триває.

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Автор: Інна Андаліцька