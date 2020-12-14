У Києві невідомий чоловік напав знімальну групу каналу KyivLive, яка знімала сюжет про ожеледицю в Києві. Чоловік почав штовхати журналістку і оператора, але підслизнувся на кризі і впав.
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Відео інциденту опублікували в соцмережах і Telegram-каналах, напад стався на Видубичах.
У ролику можна бачити, що журналістка хотіла поставити запитання працівниці сигаретного кіоску, але її прогнали. Знімальну групу почав штовхати чоловік, але незабаром впав. Попри це, він встав і продовжив переслідування, кілька разів штовхнувши журналістку.
Кореспондент заявила, що її сильно вдарили, і вона має намір викликати поліцію.
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