Епіцентром вибуху стала ювелірна майстерня.

Керівникові приватної ювелірної майстерні у Дарницькому районі Києва, де стався вибух, повідомили про підозру.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, слідством встановлено, що виробничий цех з виготовлення та оброблення ювелірних виробів, де стався вибух, використовував газове обладнання.

При цьому деякі елементи обладнання були виготовлені "кустарним" способом, а газові балони, в порушення встановлених вимог, розміщувалися в приміщенні, де безпосередньо працювали люди.

Відео дня

Також встановлено, що з працівниками інструктажі та навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки не проводились, і їх не було забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту.

"Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум'яних робіт, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів. На момент події у приміщенні перебувало близько 20 робітників", - зазначили у прокуратурі.

Керівника ювелірної майстерні, мешканця Київщини, затримали та повідомили про підозру у у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Вибух в Дарницькому районі Києва

9 лютого на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці пролунав вибух. Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м.

Четверо людей загинули, ще п'ятеро отримали тілесні ушкодження. Частину людей дістали з-під завалів зруйнованої вщент будівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: