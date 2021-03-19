На крики дитини звернули увагу сусіди.

У Києві правоохоронці врятували 6-річну дівчинку, з якої знущалася матір.

Про це повідомляє поліція Києва.

Про жорстоке поводження із малолітньою на спецлінію 102 розповіли сусіди. Вони заявили, що чують крики дитини.

Читайте такожПід Києвом 19-річний хлопець замовив вбивство свого батька заради отримання спадку (фото)На місце подій виїхали поліцейські.

«Правоохоронці спробували поспілкуватись із матір’ю дитини, але жінка у категоричній формі відмовилася відчиняти двері. Окрім цього, у помешканні були навстіж відчинені усі вікна, що створювало загрозу для життя та здоров’я дитини», – говориться у повідомленні.

У результаті двері вирішили виламувати.

«Коли ми зайшли всередину та поспілкувались із дівчинкою, то з’ясували, що вона вже декілька днів не відвідувала школи та упродовж дня нічого не їла», - розповів один із поліцейських.

На місце викликали лікарів, які оглянули малолітню та госпіталізували до лікарні. Дівчинка у задовільному стані.

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Автор: Катерина Шварц