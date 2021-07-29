У міськадміністрації зазначили, що винуватцеві краще самому з’явитися до правоохоронних органів і сплатити штраф.

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз пошкоджено два інформаційно-макетних скла.

Як повідомили у Київській міськдержадміністрації, виявили це працівники КП "Київавтошляхміст" сьогодні зранку під час щоденних робіт з утримання споруди.

"Звертаємо увагу, що мова йде саме про інформаційно-макетне скло, а не про скло на мостовому полотні. Тобто пошкоджене скло має виключно інформативний зміст і не є конструктивними частинами мосту", - зауважили у КМДА.

Зазначається, що КП "Київавтошляхміст" звернулося у поліцію для розслідування інциденту. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Вандала зафіксували камери відеоспостереження, встановлені на мосту. Відео передали правоохоронцям.

У КМДА зазначили, що винуватцеві краще самому з’явитися до правоохоронних органів і сплатити штраф.

Як раніше повідомив УНІАН, на водія автомобіля, який 17 червня заїхав на пішохідно-велосипедний міст над Володимирським узвозом в Києві, накладено штраф у 765 гривень. В рамках розслідування адміністративної справи про порушення правил дорожнього руху було встановлено особу водія - ним виявився 25-річний житель Києва.

Автор: Інна Андаліцька