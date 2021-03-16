82-річний чоловік помер на місці.

У Києві стався ще один випадок самогубства - напередодні в Святошинському районі онкохворий чоловік вистрибнув з 10-го поверху.

Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власне джерело. Трагедія сталася на вулиці Ірпінській, 63А. 82-річний чоловік помер на місці.

"Попередньо, це самогубство. Пенсіонер викинувся з балкона загального коридору. Обставини події встановлюють правоохоронці", – пише видання.

Як зазначається, з початку року в столиці практично щодня відбувалися самогубства. Вік загиблих – від 12 до 90 років.

Раніше сьогодні стало відомо про суїцид в одній зі столичних лікарень.

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Автор: Юрій Годован