Ілюстративне фото / УНІАН
У Києві стався ще один випадок самогубства - напередодні в Святошинському районі онкохворий чоловік вистрибнув з 10-го поверху.
Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власне джерело. Трагедія сталася на вулиці Ірпінській, 63А. 82-річний чоловік помер на місці.
"Попередньо, це самогубство. Пенсіонер викинувся з балкона загального коридору. Обставини події встановлюють правоохоронці", – пише видання.
Як зазначається, з початку року в столиці практично щодня відбувалися самогубства. Вік загиблих – від 12 до 90 років.
Раніше сьогодні стало відомо про суїцид в одній зі столичних лікарень.
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