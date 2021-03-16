Врятувати жінку не вдалося / фото Киев Оперативный Facebook
У Києві стався черговий суїцид в лікарні, внаслідок чого загинула пацієнтка медзакладу.
Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"На Солом‘янській, 17 з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу - лікарі вже нічим допомогти не змогли", - йдеться у повідомленні.
Причини й обставини інциденту встановлюватимуть правоохоронці.
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