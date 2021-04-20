Київський метрополітен вже звернувся в поліцію.

У Києві хлопець з дівчиною курили прямо у вагоні метро.

Про це повідомив "Київ Оперативний" і оприлюднив відповідне відео.

"Цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити в метро, а ці курилку влаштовують?",- підписано відео.

Судячи зі шкіряних сидінь, це "червона гілка" столичного метро.

На відео, розміщеному в Instagram одним з "героїв" ролика, видно, що поруч з ними нікого немає. Але "героїв" відео тепер вся Україна знатиме в обличчя.

Зазначимо, що весь громадський транспорт: і наземний, і метро на період суворого карантину в Києві працює за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Молодих людей навряд чи можна назвати працівниками критичної інфраструктури.

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Як повідомила в коментарі УНІАН Заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, там вже звернулися в поліцію через розміщений в соціальних мережах відеозапис, на якому двоє підлітків курять у вагоні.

"Ми бачили таке відео. Повідомили в поліцію. У нас були випадки фейків і поки що перевіряється реальність цього відео. А по-друге, зараз активувалися "зачепери", і можливо, хтось заради лайків в соцмережах зробив і такі правопорушення", - прокоментувала вона.

За словами Макогон, у метрополітені, як і будь-де, в разі якогось правопорушення свідки мають можливість викликати поліцію.

"Всіх пасажирів ми закликаємо повідомляти про правопорушення машиністу через кнопку "пасажир-машиніст", щоб можна було оперативно зреагувати. Щодо цього випадку ніхто не повідомляв з пасажирів", - сказала Макогон.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька