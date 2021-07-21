46-річний загиблий проходив лікування, це була не перша його спроба самогубства.

На вулиці Драгоманова в Києві чоловік випав з 6 поверху і розбився на смерть.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, 46-річний загиблий проходив лікування, мав довідку, продовжував пити медичні препарати. Стверджується, що це була не перша його спроба самогубства.

Медики, які прибули на місце, могли лише констатувати смерть чоловіка.

Напередодні у Києві правоохоронці, рятувальники та небайдужі громадяни врятували жінку від самогубства.

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Поліцейські прибули за викликом на вулицю Бориспільську. Там перехожі почули, як жінка кричить у квартирі, і подзвонили в поліцію.

Жінка поводилася знервовано і погрожувала стрибнути, якщо до неї хтось наблизиться. У певний момент вона нахилилася вперед і випала, проте патрульні зреагували миттєво і в останній момент встигли схопити її за ногу.

Потерпіла чинила опір, тримати її ставало все важче. На допомогу поліцейським прийшли небайдужі громадяни. Разом вони тримали жінку до прибуття рятувальників, які за допомогою сходів і мотузки затягнули її назад в квартиру.

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Автор: Дмитро Захаров