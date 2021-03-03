У Шевченківському районі столиці поблизу метро Сирець сталася масштабна ДТП за участю двох авто й тролейбуса.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua і публікує відповідне фото.Читайте такожПід Києвом водій спробував "помститися" жінці, яка його "підрізала", але в підсумку втік (відео)
Зіткнулися автомобілі ВАЗ, мікроавтобус Ford і тролейбус, які рухалися у напрямку до центру міста.
"Після зіткнення бус вилетів на зупинку, де в цей момент були люди, які дивом змогли відскочити й не загинути", - йдеться у повідомленні.
На місці працює поліція, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Цілком ймовірно, причина аварії - ожеледь і перевищення швидкості.
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