Правоохоронці одночасно провели 21 санкціонований обшук у Києві та Дніпрі за місцями проживання фігурантів та адресами надання сексуальних послуг.

У Києві та Дніпрі правоохоронці припинили роботу підпільних борделів, де примусово працювали понад 60 жінок.

Як повідомляє Управління комунікації Національної поліції, працівники Департаменту міграційної поліції встановили групу осіб, які у Києві та Дніпрі організували бізнес із надання сексуальних послуг.

41-річний організатор злочинного угруповання та його спільниці – жінки віком від 27-ми до 44-х років - підшуковували тих, хто перебував у скрутних життєвих обставинах. Зловмисники, використовуючи уразливий стан жінок, змушували їх займатися проституцією, погрожуючи фізичною розправою за відмову.

Правоохоронці одночасно провели 21 санкціонований обшук у Києві та Дніпрі за місцями проживання фігурантів та адресами надання сексуальних послуг. За їх результатами поліцейські виявили та вилучили два пістолети, авто преміум-класу, мобільні телефони, гроші, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

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Також поліцейські встановили особи 63 жінок, які працювали на учасників організованого злочинного угруповання та надавали сексуальні послуги.

Трьох фігурантів затримали та оголосили про підозри у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі поліція накрила два борделі в орендованих квартирах. Жінки винаймали квартири, щоб надавати там за гроші інтимні послуги, а оголошення про свій бізнес секс-працівниці публікували в інтернеті.

Автор: Вікторія Токарєва