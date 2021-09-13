Жінки працювали у борделях Києва і Дніпра / фото НПУ

У Києві та Дніпрі правоохоронці припинили роботу підпільних борделів, де примусово працювали понад 60 жінок.

Як повідомляє Управління комунікації Національної поліції, працівники Департаменту міграційної поліції встановили групу осіб, які у Києві та Дніпрі організували бізнес із надання сексуальних послуг.

41-річний організатор злочинного угруповання та його спільниці – жінки віком від 27-ми до 44-х років - підшуковували тих, хто перебував у скрутних життєвих обставинах. Зловмисники, використовуючи уразливий стан жінок, змушували їх займатися проституцією, погрожуючи фізичною розправою за відмову.

Правоохоронці одночасно провели 21 санкціонований обшук у Києві та Дніпрі за місцями проживання фігурантів та адресами надання сексуальних послуг. За їх результатами поліцейські виявили та вилучили два пістолети, авто преміум-класу, мобільні телефони, гроші, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

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Також поліцейські встановили особи 63 жінок, які працювали на учасників організованого злочинного угруповання та надавали сексуальні послуги.

Трьох фігурантів затримали та оголосили про підозри у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Поліцейські виявили та вилучили два пістолети / фото НПУ

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі поліція накрила два борделі в орендованих квартирах. Жінки винаймали квартири, щоб надавати там за гроші інтимні послуги, а оголошення про свій бізнес секс-працівниці публікували в інтернеті.

Автор: Вікторія Токарєва