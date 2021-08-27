Таксист був без посвідчення водія, з чужим паспортом і під дією наркотиків.

У Києві сталася дика історія із сімейною парою, яка замовила послугу "тверезий водій", щоб не сідати за кермо напідпитку.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Люди поверталися додому з ресторану, але ледь не загинули, бо таксист був без посвідчення водія, з чужим паспортом і під дією наркотиків.

Водій таксі, який приїхав на виклик на їхньому авто потрапив у ДТП і пояснив це тим, що просто заснув. Тому до нього подружжя претензій одразу не висувало, але коли вони викликали працівників поліції, то таксист просто втік.

Насправді виявилось, що чоловіка, який представлявся Владиславом в дійсності звати Андрієм і він не має водійського посвідчення, а у нього ще й знайшли наркотики. Чоловікові 26 років, у службі таксі він не працює, а за чужими документами лише підробляє.

В службі таксі ж просто заблокували акаунт водія і запропонували у якості компенсації купон на послуги в розмірі 700 гривень. Страхова компанія повідомила, що ремонт машини оплачувати не буде, бо за кермом був водій під наркотиками.

Реакція поліції

Заступник керівника поліції Вишгородського району Київської області Сергій Чумак підтвердив, що у водія були ознаки наркотичного сп’яніння.

"Водій не мав при собі жодних документів, та відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння. При собі він мав поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. Як він пояснив це - амфетамін", - розповів він.

При цьому поліція горе-водія не затримала. За кермування в нетверезому стані йому "світить" штраф. Крім цього, стосовно чоловіка відкрили справу за носіння наркотиків.

Автор: Олег Давигора