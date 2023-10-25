Ворожі бойовики хотіли вдарити безпілотниками по оборонних об’єктах Київщини.

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала у Києві "розконсервовану" агентурно-бойову групу російської ФСБ. До її складу входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління, повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що серед пріоритетних "цілей" групи були підрозділи Генштабу ЗСУ та Міноборони, а також їхні запасні командні пункти. Для вчинення диверсій ворожі агенти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями.

"Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали всіх учасників російської групи, коли вони приступили до активної фази підготовки диверсій", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, російська ФСБ сформувала ворожу групу ще у 2018 році. До її складу ввійшло троє осіб (мешканці Києва та Чернігова), які після вербування були переведені у режим "очікування" до початку повномасштабного вторгнення РФ. Навесні цього року фігуранти почали відслідковувати місця базування підрозділів Сил оборони на території столичного регіону.

Зазначається, що кожен з учасників групи мав свою "спеціалізацію". Так, один з них виготовляв саморобні вибухові пристрої, інший - відповідав за переобладнання "цивільних" безпілотників в ударні дрони. Лабораторії для виготовлення вибухівки та "модернізації" безпілотників члени групи облаштували у себе вдома.

Ще одна ворожа поплічниця безпосередньо управляла дронами. Для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси з підготовки операторів БПЛА.

На підставі зібраних доказів ворожим поплічникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

На Донеччині нейтралізували групу агентів ФСБ - що планував ворог

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Донеччині правоохоронці нейтралізували ще одну агентурну групу ФСБ. Російські поплічники розвідували місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, які задіяні у боях на Авдіївському напрямку. Зокрема, ворожі агенти намагались виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки Сил оборони, у тому числі танків Abrams.

Крім того, на Закарпатті СБУ викрила місцевого підприємця, який допомагав Росії виробляти високотехнологічне обладнання для військових кораблів. Йдеться про поставки вогнетривкої сировини, яка необхідна для виплавки сталі та її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для суден російського флоту.

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