Йдеться про майора сил спеціальних операцій Міноборони РФ - він пов'язаний з терактом у Станиці Луганській 2015 року та з Путіним.

Служба безпеки України повідомила про підозру російському спецслужбісту, який готував теракт у київському метро. Він відомий українцям історією про теракт на Станиці Луганській у 2015 році.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, Служба зібрала масштабну доказову базу на засекреченого російського спецслужбіста, який планував теракт у центрі Києва у 2014 році та організував вибух "банки з медом" на блокпосту Збройних сил України поблизу Луганська.

"Фігурантом є майор Костянтин Маслянко із позивним "Мексиканець" - кадровий співробітник однієї з найзасекреченіших російських спецслужб – сил спеціальних операцій Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що на початку Антитерористичної операції на сході України він прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп та їх подальшого використання проти України.

Було встановлено, що чоловік діяв під керівництвом командувача сил спецоперацій Росії Валерія Флюстікова та екс-охоронця президента Росії Володимира Путіна Олексія Дюміна, який тоді був командиром спецназу російського ГРУ.

"Саме за їхньою вказівкою Маслянко завербував мешканку Луганська, яка мала вчинити підрив у центрі Києва. Для його підготовки фігурант спорядив жінку вибуховим пристроєм, відпрацював легенду та організував її виїзд до столиці нашої держави", - розповіли у СБУ.

Утім, співробітники Служби своєчасно викрили терористку та затримали її наприкінці 2014 року поблизу станції метро у Києві, де вона намагалася залишити сумку із 3 кг тротилу та електродетонатором.

Крім того, було встановлено причетність підрозділу "Мексиканця" до організації теракту у Станиці Луганській у січні 2015 року. Для цього було завербовано місцевого жителя, який приніс на блокпост ЗСУ трилітрову банку з медом, в якій була вибухівка.

"Тоді внаслідок підриву загинув українських військовий, ще двох було поранено. Згодом співробітники Служби безпеки затримали виконавця теракту і зібрали достатню доказову базу, щоб він отримав реальний термін ув’язнення", - нагадали у Службі.

За наявними даними, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Мексиканця" також залучили до розвідувально-підривної діяльності проти України і він перебуває на тимчасово окупованій частині на сході нашої держави.

Так, на підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили Маслянку про підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та передача вибухового пристрою) Кримінального кодексу України.

Чоловік перебуває на непідконтрольній Україні території, тож тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

В Україні винесли вирок агенту РФ, який прикидався волонтером

Як повідомляв УНІАН, нещодавно реальний термін ув’язнення 15 років отримав ще учасник агентурної мережі головного управління генштабу ЗС Росії (відомого як ГРУ), яку було нейтралізовано у Дніпрі. Його затримали влітку в результаті багатоетапної спецоперації.

Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду. Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову. Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ з офісу волонтерської організації, який знаходився поблизу колій. Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці.

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