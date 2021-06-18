СБУ заявила про проведення слідчих дій, вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам кримінального відкритого провадження.

Членів громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта» підозрюють в організації незаконного стрілецького полігону в Києві.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Так, співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи осіб, які облаштували незаконний стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі столиці. Досудовим слідством встановлено, що до організації полігону причетні члени «Муніципальної варти».

Повідомляється, що тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї. Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС.

У ході обшуків у помешканнях фігурантів виявлено та вилучено: гранатомет РПГ-22, 400 г тротилу, 2 корпуси гранат РГД-5, напівавтоматичний пістолет "KRISS" виробництва США, майже сотню набоїв різного калібру, значну кількість мисливської нарізної зброї.

В СБУ інформують, що нині у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, проводяться експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно із Солом'янським УП ГУ НП у м. Києві та за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури.

29 червня у Києві склали присягу перші 36 патрульних київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна варта".

Він зазначив, що створення такого підрозділу – це перший крок до появи муніципальної поліції в українській столиці.

"Муніципальна варта" працювала спочатку на громадських засадах.

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Автор: Інна Андаліцька