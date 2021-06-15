Задля викриття злочинців поліція інсценувала викрадення чоловіка в Києві.

Правоохоронці зірвали спробу викрадення та вбивства в Києві сербського бізнесмена Мілована Рогановича – власника мережі магазинів спортивного одягу в Україні.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, замовниками виявилися особи з найближчого оточення постраждалого.

Так, у грудні 2020 року київські правоохоронці отримали інформацію про підготовку викрадення громадянина Сербії, який мав прибутковий бізнес в Україні.

Для порятунку його життя поліцейські у кілька етапів провели спецоперацію: вийшли на організатора, спільно із сербськими колегами провели слідчі дії для документування замовників, інсценували викрадення чоловіка та затримали організатора.

"Спочатку вдалося вийти на організатора, це - громадянин України, який тимчасово мешкав за кордоном. Саме він і підшуковував осіб, які викрадуть потерпілого. Згодом встановили замовників та мотиви їхніх злочинних дій. Щоб заволодіти статками потерпілого, особи з найближчого оточення вирішили його позбутися: викрасти, змусити підписати необхідні документи, а потім вбити. Для цього організатору передали всю інформацію про чоловіка", - йдеться в повідомленні.

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Злочин мали скоїти під час чергового візиту потерпілого в Україну – кілька разів на рік він приїжджав для контролю діяльності підпорядкованих підприємств.

За ліквідацію чоловіка замовники обіцяли організатору квартиру в Москві вартістю 2 млн доларів.

7 червня у Києві було інсценовано викрадення чоловіка та надано замовникам докази, що це підтверджують. Після підписання документів, за планами замовників, чоловіка мали вбити.

11 червня правоохоронці затримали організатора на території Закарпатської області після передачі "виконавцю" 10 тис. доларів як частини винагороди.

На підставі отриманих доказів затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: закінчений замах на організацію вчинення викрадення людини з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146); закінчений замах на організацію вчинення умисного вбивства викраденої людини, з корисливих мотивів, на замовлення групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115).

12 червня йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи для притягнення усіх фігурантів до кримінальної відповідальності.

Як уточнили у прес-службі Офісу генпрокурора, замовниками виявилися дружина потерпілого та її брат, адже бізнесмен мав намір розлучитися з нею та позбавити її фінансів.

Нагадаємо, 10 червня в мережі з'явилось відео викрадення громадянина Сербії Мілована Рогановича - власника компанії "Дельта Спорт", що є офіційним дилером NIKE в Україні та має мережу рітейлу.

Інцидент стався в нічний час на столичному Подолі - до чоловіка під'їхала автівка, а потім троє невідомих заштовхали його в салон і поїхали геть

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Автор: Антоніна Доломанжи