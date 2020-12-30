Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» розслідує інцидент щодо сходження з рейок першої та другої колісної пари експресу №828 «Київ - Бориспіль-Аеропорт», що сталось сьогодні о 11:25 на станції «Дарниця».

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зазначається, що комісія «Укрзалізниці» вже працює на місці інциденту.

«Причини будуть встановлені в найкоротші терміни», - повідомила прес-служба.

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Автор: Павло Степанець