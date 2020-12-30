УЗ розслідує інцидент / УНІАН
Акціонерна компанія «Укрзалізниця» розслідує інцидент щодо сходження з рейок першої та другої колісної пари експресу №828 «Київ - Бориспіль-Аеропорт», що сталось сьогодні о 11:25 на станції «Дарниця».
Читайте такожУ Києві вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО (фото)
Про це повідомила прес-служба компанії.
Згідно з повідомленням, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Зазначається, що комісія «Укрзалізниці» вже працює на місці інциденту.
«Причини будуть встановлені в найкоротші терміни», - повідомила прес-служба.
Інші новини
- На Київщині накрили три нарколабораторії: вилучили гранатомет і "товару" на 35 мільйонів гривень (фото)
- Під Львовом селяни врятували журналіста від катувань (фото)
- На Одещині зарізався 15-річний підліток
- У Львові школяр допоміг врятувати 69-річну сусідку (відео)
- Під Києвом сталася масштабна ДТП за участю восьми автомобілів: частина дороги перекрита (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram