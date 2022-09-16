На ньому зображена Z-символіка.

В окупованому Сімферополі невідомі облили червоною фарбою мурал із зображенням російського окупанта.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Мурал розміщений на будівлі "пошти Криму". На ньому солдат стоїть на тлі прапора РФ з автомат в руках, а над ним зображена Z-символіка.

Відео дня

Так званий "глава" Сімферополя Михайло Афанасьєв заявив, що на місці події працюють поліцейські.

"Ситуація під контролем. Мурал буде приведений в первинний вигляд, винні будуть знайдені і покарані", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше так званий глава "Ради Міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов закликав притягати до відповідальності людей, які "скандують проукраїнські гасла і співають націоналістичні пісні " на заходах.

"Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів в рамках законодавства", - заявив Аксьонов.

В окупованому Криму людей переслідують за те, що вони слухають українські пісні.

Так, в Щолкіно заарештували діджея, який включив в караоке пісню "Дике поле". А в Севастополі грубо затримали чоловіка, який співав пісню "Ой, у лузі червона калина" - його вирахували по камерах.

Вас також можуть зацікавити новини: