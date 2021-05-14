Фрагменти тіла 64-річної киянки правоохоронці виявили у квартирі в Подільському районі.

У Києві чоловік зарізав і розчленував матір.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

На сполох про розшук жінки забила її колега, коли остання не з’явилась на роботі. Заявниця повідомила правоохоронцям, що у її подруги постійно виникали сварки із сином, а напередодні з її оселі було чутно крики.

Під час обшуку правоохоронці виявили фрагменти тіла 64-річної киянки та встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний син загиблої, який після скоєння злочину одразу вдався до втечі.

«Зловмисник постійно конфліктував із власною матір’ю та під час чергової сварки завдав декілька ножових поранень жінці, а після, щоби приховати сліди злочину, розчленував тіло, фрагменти якого закопав у лісі», - розповіли у поліції.

Підозрюваного затримали на залізничному вокзалі у місті Біла Церква. Наразі із ним проводяться слідчі дії, також під час досудового розслідування буде призначено судово-психіатричну експертизу для встановлення осудності затриманого.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: Денис Прядко