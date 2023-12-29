Медики констатували дитині смерть мозку.

У Львові 5-річний син музиканта Віктора Пашника впав у кому після операції з видалення молочних зубів. Про це батько хлопчика повідомив у соцмережі.

"21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку… через неналежне видалення молочних зубів", - написав Пашник.

За його словами, 8 грудня дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ "ОРІ ГРУП" (Ori-Dent), щоб видалити два молочні зуби. Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією.

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Він розповів, що дитина протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії.

"Лікар-анестезіолог на очах дружини, силоміць одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув. За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор ТОВ "ОРІ ГРУП", який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що її переводять в реанімаційне відділення лікарні Святого Миколая", - зазначив батько дитини.

Пашник додав, що від лікуючого лікаря подружжя дізналося, що ситуація критична і що син перебуває у важкому стані.

"Медики повідомили, що під час стоматологічної операції у нашого сина була клінічна смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини. Після чергового обстеження лікуючий лікар повідомив, що мозок дитини мертвий і його життя підтримують лише апарати. Станом на зараз ситуація щоразу погіршується і лікарі не дають жодного шансу нашому синові на життя, адже всі органи потроху відмирають", - поділився чоловік.

Він розповів, що за його заявою була порушена кримінальна справа щодо неналежного надання сину медичної допомоги у стоматологічній клініці.

"Для нас і досі не зрозуміло, що треба було робити в операційній зі здоровою дитиною, щоб зараз він був в комі без шансів на життя", - підкреслив музикант.

Пашник звернувся до усіх батьків з проханням бути пильними та прискіпливо обирати лікарів, щоб не опинитися на його місці.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила УНІАН, що 17 грудня слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

За її інформацією, наразі встановлюють всі обставини події, призначені експертизи.

У Першому медичному об'єднанні Львова, до якого належить лікарня Святого Миколая, УНІАН розповіли, що дитина поступила до них 21 день тому у термінальному стані. Наразі її стан залишається вкрай тяжким, без позитивної динаміки.

"Прогнозувати подальший перебіг важко, наша команда робить все можливе, аби стан дитини залишався стабільним. Ми не в змозі наразі говорити про те, що спричинило такий стан дитини, оскільки проводиться слідство", - сказали медики.

Інші трагічні випадки лікування зубів у дітей

У листопаді у Тернополі помер хлопчик, якому було лише 1 рік та 10 місяців. Йому у державній клініці під загальним наркозом лікували зуби.

За даними правоохоронців, через падіння кров’яного тиску під час лікування хлопчика доставили у реанімацію, де він помер. Попередня причина смерті - гостра легенево-серцева недостатність.

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