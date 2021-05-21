У Львові чоловік розтрощив п'ять автівок, проник у магазин та пошкодив там товар й розбив термінал.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львівської області.
Як повідомляється, чоловік розбив скло в дверях магазину і зайшов всередину. Зловмисник почав трощити там товар і розбив термінал. Окрім того, він пошкодив 5 транспортних засобів: капоти автомобілів Pontiac Solstice, Kia Sportage та Ford Mustang ; вітрове скло автомобілів Ford Focus та Skoda Octavia.
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Разом з працівниками поліції охорони, патрульні затримали чоловіка. Ним виявився 37-річний мешканець Херсонської області. Він тимчасово живе та працює у Львові.
Мотиви вчинку не повідомляється.
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