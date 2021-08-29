Вочевидь, жінка не усвідомлювала свої дії.

У Львові з лікарні втекла жінка, що перенесла серйозну операцію — трепанацію черепа.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Патрульної поліції Львівської області.

Інцидент трапився увечері 28 серпня на вулиці Миколайчука.

Пацієнтку у футболці та з забинтованою головою помітив інспектор роти тактико-оперативного реагування Костянтин Сухарев.

Читайте такожНа Миколаївщині з психлікарні втік засуджений за умисне вбивство пацієнт (фото)"Він підійшов до неї, аби зрозуміти, чи вона усвідомлює свої дії. Жінка була розгубленою. Зателефонувавши на лінію 102,, Костянтин з'ясував, що її від самого ранку шукає донька", - повідомляють у поліції.

Рідні одразу вирушили, аби забрати прооперовану жінку - за цей чай небайдужі перехожі принесли їй одяг. Донька загубленої пацієнтки повернула її до медичного закладу.

Також УНІАН повідомляв, що раніше цього самого року у Дніпрі з лікарні втік пацієнт з коронавірусом, який перебував на кислородотерапії.

Автор: Станислав Кожемякин