Українські війська все ще використовують застарілі кулемети та стрілецьку зброю для захисту від російських повітряних атак, навіть попри зростання популярності дешевих дронів-перехоплювачів, повідомляє Business Insider.

Видання зазначає, що перехоплювачі дронів, озброєні невеликими боєголовками, які летять прямо на цілі або вибухають поблизу, щоб знищити їх у повітрі, стали важливим інструментом для України, яка бореться за захист від посилених російських атак.

Проте в України все ще не має достатньої кількості таких дронів, і вони не завжди є найкращим інструментом для кожного перехоплення. Тому українські військові розповіли виданню, що така зброя залишається практично запасним варіантом.

Заступник командира мобільного підрозділу протиповітряної оборони Сил територіальної оборони України Олексій повідомив, що його війська проходять навчання з використання нових дронів-перехоплювачів для посилення свого арсеналу.

Підрозділ військового, який захищає від російських атак місто Ірпінь на Київщині використовував кулемет M2 Browning калібру 50, встановлений на платформі пікапа, для боротьби з російськими дронами, які ворог регулярно запускає по території України.

За даними видання, Росія на початку цього року почала модифікувати свої безпілотники, щоб вони могли літати швидше і на більшій висоті, а ще щоб кулемети не змогли їх збивати.

Підрозділ Олексія все ще використовує Браунінг, але останнім часом він не завдав жодного удару, оскільки російські дрони виходять за межі його можливостей.

На думку українського військового, захисники вирішуватимуть, яка зброя найкраще відповідає їхнім потребам у конкретний момент.

"Сили оборони завжди використовують усі доступні засоби стримування, а кулемет наразі є одним із найдешевших засобів, якщо в його радіусі дії знаходяться повітряні цілі противника", - пояснив Олексій.

Спеціальний оператор 4-го полку рейнджерів України, який раніше працював з Браунінгом у підрозділі протиповітряної оборони зазначив, що ця зброя є надійною і військові можуть освоїти її за лічені дні.

В статті зазначається, що російські ударні дрони не завжди підтримують стабільну висоту польоту, тому стають вразливими для Браунінга.

Проте, як заявляє заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Єгор Чернієв виданню, йому хотілося б бачити перехід до нових можливостей.

Український чиновник зауважив, що повітряні сили все ще в основному використовують "застарілу зброю", включаючи гармати, для боротьби з російськими дронами.

Водночас Чернієв зауважив, що Україна швидко замінює цю зброю на дрони-перехоплювачі, які, за його словами, є "набагато ефективнішими".

"Через брак фінансування та обмежену допомогу від наших партнерів ми ще не змогли впровадити використання дронів-перехоплювачів повсюди та в необхідному обсязі", - зауважив український чиновник.

Через обмежені можливості, як зазначає видання, екіпажі змушені покладатися на старіші варіанти, які є корисними, але не завжди добре підходять для боротьби з цією загрозою.

В матеріалі зазначається, що дрони-перехоплювачі з'явилися на початку цього року як головний пріоритет оборони України, оскільки ці системи є недорогими і можуть вироблятися у великих кількостях. Вони є одними з останніх інновацій на полі бою та важливою технологією, оскільки Росія лише посилює свої атаки по країні.

Видання поділилося даними, що деякі українські дрони-перехоплювачі коштують всього 2500 доларів, тоді як вартість російських ударних безпілотників оцінюється в 35 000 доларів за найнижчою оцінкою.

Оборонна промисловість України зараз виробляє сотні дронів-перехоплювачів щодня, а українські військові вже неодноразово показували на відео, як збивають російські ударні та розвідувальні дрони.

