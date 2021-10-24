Українське судно перевозило чавунну руду в Китай, а друге - пшеницю з Болгарії до Єгипту.

У Мармуровому морі біля узбережжя провінції Чанаккале зіткнулися два вантажні судна: одне йшло з України і перевозило чавунну руду в Китай, а друге перевозило пшеницю з Болгарії до Єгипту.

Про це повідомляє Hürriyet.

"Судно Benitamou завдовжки 299 метрів, що перевозило чавунну руду з України в Китай, і судно BC Vanessa завдовжки 172 метри, що перевозило пшеницю з Болгарії до Єгипту, зіткнулися приблизно о 06:10", - йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що два судна, що йшли в одному напрямку, зіткнулися на шляху до місця якірної стоянки, щоб дочекатися дозволу на вхід в Дарданелли з причини сильного туману в цьому районі.

Читайте такожУ Харкові підпалили Lexus топ-посадовця Генпрокуратури (фото)На місце аварії прибули буксири Nazım Tur, Rescue-4, Rescue-15 і катери KEGM-0 і SEREN-2, що належать Головному управлінню берегової безпеки Туреччини. Обидва судна відбуксирували в район Лапсекі, провінція Чанаккале.

Як відомо, екологи, рибалки і політики б'ють на сполох з приводу забруднення поверхні Мармурового моря в районі Стамбула. Вона вкрита густим білястим нальотом слизу, що виділяється водоростями і свідчить про високий рівень забруднення води. З повітря можна побачити гігантські білі килими так званої "морської слини". Турецькі ЗМІ нарікають на безладність господарюючих суб'єктів і безпечність центральної влади, якы наполягають на реалізації своїх планів з будівництва нового каналу.

Попри всю несприятливу екологічну обстановку, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на будівництві каналу між Мармуровим і Середземним морями.

Раніше повідомлялося, що на контейнеровозі біля берегів Британської Колумбії спалахнула пожежа.

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Автор: Тамара Отовська